Gerade einmal 20 Jahre alt und schon 10 Jahre lang Schauspieler: Der Westerwälder Yoran Leicher spricht im Talkpodcast der Rhein-Zeitung, „RZähl mal!“, über seinen Weg vom Grundschultheater in Hachenburg zur Schauspielkarriere in Kino und Fernsehen.

In 28 Ländern toppt der deutsche Antikriegsfilm „Der Tiger“ die Liste der meistgestreamten Filme auf Amazon. Mitten drin als Panzer-Ladeschütze Michel: Schauspieler Yoran Leicher aus Hachenburg. Richtig fassen kann der Westerwälder den Erfolg zwar nicht, so unwirklich kommt ihm das Ganze noch immer vor. Klar: Drehbuch, Effekte und die ganze Produktion haben auch ihn begeistert, sagt er in der aktuellen Episode von „RZähl mal!“, dem Talk Podcast der Rhein-Zeitung. Dafür, dass der Film aber derart durch die Decke gegangen ist, hat er trotzdem keine Erklärung. Auch wenn er es toll findet, „dass so viel Menschen diesen Film gesehen und die Grausamkeit und Entmenschlichung durch Krieg noch einmal vor Augen geführt bekommen haben.“

i In "Der Tiger" werden Leonard Kunz (von links), Laurence Rupp, Sebastian Urzendowsky und Yoran Leicher in ihrem von David Schütter (hier nicht im Bild) kommandierten Panzer zu einem Sonderauftrag hinter die russischen Linien beordert. Amazon MGM Studios

„Der Tiger“ stellt den vorläufige Karrierehöhepunkt von Yoran Leicher dar, der sich schon bevor er zum ersten Mal auf der Theaterbühne seiner Grundschule in Hachenburg stand, mit seiner Cousine Malu Leicher zum Spaß Drehbücher und Filmrollen ausgedacht hat. Diese Leidenschaft war es auch, die beide schon im Kindesalter zum Schauspielunterricht nach Köln gebracht und dafür gesorgt hatte, dass beide gemeinsam für die Kinderbuchverfilmung „Liliane Susewind“ vor der Kamera standen, in der Cousine Malu sogar die Hauptrolle übernahm.

Yoran Leicher als Ladeschütze Michel im Amazon-Blockbuster "Der Tiger" von Regisseur Dennis Gansel. Amazon MGM Studios Drehstart kurz Nach dem Abi in Hachenburg: Yoran Leicher in "Der Tiger". Amazon MGM Studios Die Schauspieler Yoran Leicher, Nora Tschirner (M) und Katharina Gieron kommen zur Premiere des Kinofilms "Gut gegen Nordwind". Henning Kaiser. picture alliance/dpa Die Schauspieler Yoran Leicher und Sobhi Awad posieren vor dem Filmplakat von "Zu weit weg". Sandra Fischer. fis Mitarbeiterinnen des Cinexx hießen den erfolgreichen Schauspieler Yoran Leicher im Hachenburger Kino anlässlich der Präsentation seines neuesten Films "Mädchen, Mädchen" willkommen. Röder-Moldenhauer Die Schauspieler Yoran Leicher, Jamie-Lee Curt Williams, Jason Klare und Victor Kadam (vlnr) schweben bei der Weltpremiere der Neuauflage des Films "Mädchen Mädchen" beim Filmfest München über dem Teppich. Matthias Balk. Matthias Balk/dpa 1 / 6

Die erste Film-Hauptrolle für Yoran folgte wenig später im Film „Zu weit weg“. Z uvor stand er in „Gut gegen Nordwind“ mit Nora Tschirner vor der Kamera. Außerdem war der 20-Jährige schon in der Serie „Die drei !!!“ und der Neuauflage der Teeniekomödie „Mädchen, Mädchen!“ zu sehen und wird dieses Jahr in „Club der roten Bänder“ auf VOX über die TV-Bildschirme flimmern.

Und obwohl er die Aufmerksamkeit durchaus genießt, ist es dem Nachwuchsschauspieler wichtig, auf dem Teppich zu bleiben: „Wir reden noch lange nicht von Hollywood“, scherzt er. „Kritik ist immer noch wichtig, genau wie zum Schauspielunterricht zu gehen und die Spülmaschine einzuräumen“.

