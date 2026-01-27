Millionen Menschen weltweit haben „Der Tiger“ bereits gesehen – und in dem Antikriegsfilm auch Yoran Leicher. Mit uns hat der Westerwälder über extreme Dreharbeiten, eine schwierige Rolle und die erschreckende Aktualität des Vergangenen gesprochen.
Als Yoran Leicher 2018 zum ersten Mal von unserer Zeitung interviewt wurde, hatte der gebürtige Hachenburger (Westerwaldkreis) sein Leinwanddebüt gerade absolviert – und einen großen Traum noch vor Augen: Die Karriere als Schauspieler war damals schon sein Berufswunsch, aus dem in der Zwischenzeit längst Wirklichkeit geworden ist: Nach mehreren Engagements in Kinder- und Jugendfilmen wie „Zu weit weg“ oder „Die drei !