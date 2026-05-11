In Höhr-Grenzhausen gehört zum Verein der Sportfreunde die Abteilung Square Dance, bei der sich eine Reihe begeisterter Tänzer zu einem Hobby mit ganz besonderem Touch amerikanischer Kultur zusammengefunden haben. Das bewegt und bringt viel Spaß.
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Lachen und Musik schlagen unmittelbar entgegen, wenn man den Trainingsraum der Ceramic Dancers, in diesem Falle die Aula der Ernst-Barlach-Realschule plus in Höhr-Grenzhausen, betritt. Ein ungewohnter Fluss an englischen Begriffen dringt dazu ins Ohr.