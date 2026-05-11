Square Dance Kannenbäckerland
Der Petticoat hält jung – auf allen Ebenen
Die "Girls" können, aber müssen keine Petticoats während der Trainingsstunden tragen. Aber so ein Rock schwingt bei einer Drehun
Die "Girls" können, aber müssen keine Petticoats während der Trainingsstunden tragen. Aber so ein Rock schwingt bei einer Drehung einfach schön mit.
Birgit Piehler

In Höhr-Grenzhausen gehört zum Verein der Sportfreunde die Abteilung Square Dance, bei der sich eine Reihe begeisterter Tänzer zu einem Hobby mit ganz besonderem Touch amerikanischer Kultur zusammengefunden haben. Das bewegt und bringt viel Spaß. 

Lesezeit 3 Minuten
Lachen und Musik schlagen unmittelbar entgegen, wenn man den Trainingsraum der Ceramic Dancers, in diesem Falle die Aula der Ernst-Barlach-Realschule plus in Höhr-Grenzhausen, betritt. Ein ungewohnter Fluss an englischen Begriffen dringt dazu ins Ohr.

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