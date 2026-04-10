Schließung wegen Umbaus Der Hillscheider CAP-Markt bekommt ein neues Outfit Birgit Piehler 10.04.2026, 13:00 Uhr

i Marktleiter Oliver Zils (rechts) und Geschäftsführer Robin Rump vor der Leergutannahme, die nun Vergangenheit ist. Denn künftig übernimmt das ein neuer Rücknahmeautomat. Birgit Piehler

Der Hillscheider CAP-Markt geht mit einem Umbau und der Modernisierung des Innenraums wie auch des Sortiments ins Rennen, um für seine Kunden ein attraktiver Einkaufsort zu bleiben. Dazu wird er ein paar Tage schließen.

Vom 13. bis 15. April müssen die Hillscheider auf ihren der CAP-Markt verzichten – Grund hierfür sind Umbauarbeiten. Der Lebensmittelmarkt hat sich erstmalig seit 14 Jahren eine große Umbaumaßnahme vorgenommen, erklärt Geschäftsführer Robin Rump. Bislang habe es immer wieder kleinere Maßnahmen gegeben, doch nun sei es wirklich fällig, rundum etwas für die Instandhaltung zu tun, aber auch Umbauten vorzunehmen, um den Kunden weiterhin eine gute ...







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