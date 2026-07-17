Invasiv im Westerwald Der Asiatischen Hornisse gezielt Einhalt gebieten Birgit Piehler 17.07.2026, 13:00 Uhr

i Hugo und Susanne Schneider - die beiden Agraringenieure und landwirtschaftlichen Berater sind selbst begeisterte Imker und züchten Bienenköniginnen, unter anderem, um Resistenzen gegen die Varroamilbe zu erhöhen. Birgit Piehler

Die Asiatische Hornisse ist auf dem Vormarsch und beginnt nun auch, sich in der Region Westerwald auszubreiten. Diese invasive Art könne man mit zeitigen und sinnvollen Maßnahmen unter Kontrolle halten, sagen Experten. Was dazu nötig ist.

Mit Besorgnis blickt das Ehepaar Schneider auf die Entwicklung der Asiatischen Hornisse in Rheinland-Pfalz, erst seit Kurzem ist sie Thema im Westerwald. Mit Blick auf Frankreich, das die Bekämpfung der invasiven Art als „nationale Aufgabe“ ansieht, „hat man inzwischen auch rechts des Rheins erkannt, welche Katastrophe auf unser Ökosystem gerade zurollt“, sagen Susanne und Hugo Schneider aus Horressen.







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