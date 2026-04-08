Nachhaltig leben Den Schritt zum Carsharing machen Birgit Piehler 08.04.2026, 08:00 Uhr

i Rückkehrerin Sabine Liedtke möchte in Hillscheid für ein Carsharing werben. Birgit Piehler

Benzin- und Unterhaltskosten werden immer teurer, doch auf dem Land ohne Auto zu leben, ist schwierig. Einige Bürger aus Hillscheid überlegen nun, wie man eine stadterprobte Idee, das Carsharing, auch auf dem Land umsetzen kann.

Sabine und Kurt Liedtke kommen aus der Hillscheider Gegend, doch hat es sie beruflich lange Jahre in die Großstadt getrieben. Aus Berlin wollen sie nun mit der Berentung wieder zurück. „Hillscheid ist ein schönes Dorf“, sagen die beiden. In Berlin sind sie ohne Auto klargekommen, doch hier draußen sei das eine „Herausforderung, aus Hillscheid herauszukommen“, weshalb sie auf die Idee gekommen sind: Warum nicht Carsharing machen – nur, mit wessen ...







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