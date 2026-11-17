Aus dem Kongo nach Hillscheid Den Blick immer nach vorn richten Birgit Piehler 17.11.2026, 18:00 Uhr

i Akim Bamidele Ismael setzt sich immer wieder mal an den Computer und schreibt seine Erlebnisse und Gedanken aus seinem Leben auf. Birgit Piehler

Er möchte gerne auch anderen Mut machen, unter schwierigen Umständen den persönlichen Weg nach vorne zu gehen. Akim Bamidele Ismael ist als Kind aus dem Bürgerkrieg im Kongo in einem deutschen Flüchtlingslager angekommen und schreibt nun ein Buch.

Er möchte gerne auch anderen Mut machen, unter schwierigen Umständen den persönlichen Weg nach vorne nicht aus den Augen zu verlieren, sagt Akim Bamidele Ismael – als Kind auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg aus dem Kongo in einem deutschen Flüchtlingslager angekommen, heute Betriebsleiter bei dem Hillscheider Mittelstandsunternehmen „D&M“.







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