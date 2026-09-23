Per Scan aufs Handy Demokratie-Guide in Höhr-Grenzhausen startet Birgit Piehler 23.09.2026, 19:00 Uhr

i Mit 20 großen Klebepunkten an 16 verschiedenen Stellen in Höhr-Grenzhausen startet der gemeinsam vom Jugendparlament und Mitgliedern des Ältestenrats der Stadt ausgestalteten Demokratie-Guide als Pilotprojekt in RLP. Die Punkte, an denen zu verschiedenen Demokratie-Themen Audio-Geschichte und Erklärungen über einen Scan-Code auf das Handy übermittelt werden, sollen vor allem Gruppen und Schulklassen durch die Stadt führen und Demokratie erklären, wie auch erlebbar machen. Birgit Piehler

An 20 Stellen in der Stadt Höhr-Grenzhausen verteilt findet man jetzt Klebepunkte auf dem Gehweg, die jeweils Infos zu einem Stichwort grundlegender Demokratiethemen aus Grundgesetz, Legislative, Exekutive, Judikative und Föderalismus liefern.

Mit 20 großen Klebepunkten an 16 verschiedenen Stellen in Höhr-Grenzhausen startet der gemeinsam vom Jugendparlament und Mitgliedern des Ältestenrats der Stadt ausgestalteten Demokratie-Guide als Pilotprojekt in RLP. Die Punkte, an denen zu verschiedenen Demokratie-Themen Audio-Geschichte und Erklärungen über einen Scan-Code auf das Handy übermittelt werden, sollen vor allem Gruppen und Schulklassen durch die Stadt führen und Demokratie ...







Artikel teilen

Artikel teilen