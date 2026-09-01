Die Entwicklung eines Demokratie Guides, stand hinter dem Mehrgenerationentreffen, auf Anregung von VG-Bürgermeister Marco Weißer, das vor allem Schülergruppen durch die Stadt leiten soll – an Orte, die auf ein demokratisches Zusammenleben hinweisen.
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Zwölf jüngere und ältere Mitglieder aus dem Jugendparlament und dem Ältestenrat der Stadt Höhr-Grenzhausen sowie weitere Ehrenämtlerinnen fanden sich unter der Federführung von Karin Probst-Bayer, Familien- und Seniorenakademie des Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrums, zu einem gemeinschaftlichen Austausch zusammen, um demokratiesymbolisierenden Orten ihrer Stadt Bedeutung zuzuordnen.