Intergenerationelles Projekt Demokratie Guide in Höhr-Grenzhausen nimmt Form an Birgit Piehler 01.09.2026, 07:00 Uhr

i Die Intergenerationelle Gruppe aus Jugendparlament, Ältestenrat der Stadt, und Ehrenämtlern, die sich zum Entwurf des Demokratie Guides zusammengefunden hatte. Birgit Piehler

Die Entwicklung eines Demokratie Guides, stand hinter dem Mehrgenerationentreffen, auf Anregung von VG-Bürgermeister Marco Weißer, das vor allem Schülergruppen durch die Stadt leiten soll – an Orte, die auf ein demokratisches Zusammenleben hinweisen.

Zwölf jüngere und ältere Mitglieder aus dem Jugendparlament und dem Ältestenrat der Stadt Höhr-Grenzhausen sowie weitere Ehrenämtlerinnen fanden sich unter der Federführung von Karin Probst-Bayer, Familien- und Seniorenakademie des Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrums, zu einem gemeinschaftlichen Austausch zusammen, um demokratiesymbolisierenden Orten ihrer Stadt Bedeutung zuzuordnen.







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