Gute Pflege im Westerwald
Dem Hilfebedarf im Alter kann man entgegensteuern
Gemeindeschwester plus Michaele Meudt kommt nach Bedarf und kostenfrei ins Haus, wenn ältere Menschen Unterstützung bei ihrer Lebensgestaltung benötigen.
Birgit Piehler

Nicht jeder wird im Alter pflegebedürftig, doch meist bleibt nicht aus, dass zumindest Unterstützung notwendig wird. Wie man möglichst lange seine Eigenständigkeit erhält und daheim wohnen kann, das verrät Gemeindeschwester plus Michaele Meudt.

Lesezeit 3 Minuten
So lange wie möglich daheim leben, das ist der Wunsch der meisten Menschen, wenn sie ins hohe Alter kommen. Viele sind heute gesünder und fitter, als es früher der Fall war, und werden entsprechend älter. Mit einem Blick auf die demografische Entwicklung ist alles gesagt.

