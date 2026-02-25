Nicht jeder wird im Alter pflegebedürftig, doch meist bleibt nicht aus, dass zumindest Unterstützung notwendig wird. Wie man möglichst lange seine Eigenständigkeit erhält und daheim wohnen kann, das verrät Gemeindeschwester plus Michaele Meudt.
Lesezeit 3 Minuten
So lange wie möglich daheim leben, das ist der Wunsch der meisten Menschen, wenn sie ins hohe Alter kommen. Viele sind heute gesünder und fitter, als es früher der Fall war, und werden entsprechend älter. Mit einem Blick auf die demografische Entwicklung ist alles gesagt.