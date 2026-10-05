Dritter Bauabschnitt läuft
Das Projekt A48-Brücke Höhr-Grenzhausen schreitet voran
Die neue Konstruktion des Brückenbauwerkes steht und muss nun noch mit einer Betondecke versehen und fertiggestellt werden.
Die neue Konstruktion des Brückenbauwerkes steht und muss nun noch mit einer Betondecke versehen und fertiggestellt werden.
Birgit Piehler

Das umfangreiche Bauprojekt A48-Überführung bei Höhr-Grenzhausen soll voraussichtlich bis Mitte 2027 fertiggestellt werden, so die Autobahn GmbH. Welche Schritte ein so großes Projekt umfasst, ist hier noch einmal zusammengefasst.

Lesezeit 2 Minuten
 Der Bau des Ersatzbauwerkes für die Brücke bei Höhr-Grenzhausen über die A48 liegt voll im Plan. Ein großes Projekt, das in die Alltagsabläufe des täglichen Straßenverkehrs integriert stetig vorangeht, unsere Zeitung berichtete. Was ist seit Herbst des vergangenen Jahres an der Autobahnzu- und Abfahrt passiert und was fehlt noch bis zur endgültigen Fertigstellung der Brücke?
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