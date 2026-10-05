Das umfangreiche Bauprojekt A48-Überführung bei Höhr-Grenzhausen soll voraussichtlich bis Mitte 2027 fertiggestellt werden, so die Autobahn GmbH. Welche Schritte ein so großes Projekt umfasst, ist hier noch einmal zusammengefasst.

Der Bau des Ersatzbauwerkes für die Brücke bei Höhr-Grenzhausen über die A48 liegt voll im Plan. Ein großes Projekt, das in die Alltagsabläufe des täglichen Straßenverkehrs integriert stetig vorangeht

, unsere Zeitung berichtete.

Was ist seit Herbst des vergangenen Jahres an der Autobahnzu- und Abfahrt passiert und was fehlt noch bis zur endgültigen Fertigstellung der Brücke?