Wie man das Potenzial, das man mit in die Rente nimmt, noch weiterhin für gemeinnützige Zwecke nutzen kann, das berichtet die 66-jährige Ulrike Lugge aus Höhr-Grenzhausen unserer Zeitung. Obwohl sie nach einer Operation nicht gut gehen kann, engagiert sie sich dennoch im Naturschutz und informiert nun die Besucher des Koblenzer Naturschutzgebietes Schmidtenhöhe in den dort aufgestellten Schaukästen in aktueller und anschaulicher Weise.

„Ich war immer ,Kopfarbeiterin’“, sagt die pensionierte Beamtin. Durch einen Kollegen habe sie von der Arbeit auf der halboffenen Weidelandschaft erfahren und dass die Schaukästen aus Mitarbeiter-Kapazitätsgründen nur sporadisch bestückt werden könnten. Dessen hat sich die Ruheständlerin kurzerhand angenommen und nun begonnen, Informationen über die Arbeit auf der Schmidtenhöhe, das Biotop und die Tiere umzusetzen und in einer leichten – auch für Kinder verständlichen – Sprache die Tiere über sich erzählen zu lassen sowie die Aufgaben, die die Tier- und Geländepflege erfordert, zu erklären.

i Ulrike Lugge erkundigt sich vor Ort über das, was auf der Schmidtenhöhe Alltag ist. Birgit Piehler

Das Gelände der Koblenzer Schmidtenhöhe zwischen städtischem und dem ländlich angrenzenden Bereich des Westerwaldes mit der Ortsgemeinde Neuhäusel wird täglich von vielen Besuchern und Sportlern aus der Region besucht. Es ist als Naturschutzgebiet und gleichzeitig gut erreichbares Naherholungsgebiet beliebt.

Tierpflegerin und Geschäftsführerin Petra Lübbert von der Nabu Agrar Umwelt gGmbh äußert sich erfreut über die Initiative. „Hier oben passiert täglich eine Menge, denn mit den über 80 Tieren und wenig Personal kommen wir mit der Betreuung des Geländes, der Absicherung der Weiden, den veterinärmedizinisch vorgesehenen Kontrollen, der Versorgung kranker Tiere und den Aufgaben, die Zucht der Tiere in einem geregelten Rahmen zu halten, sehr vielen Aufgaben nach und freuen uns über jede Unterstützung.“

i Ulrike Lugge (links im Bild) bespricht mit Tierpflegerin und Geschäftsführererin der Nabu Agrar Umwelt GmbH welche Informationen in die Schaukästen kommen. Birgit Piehler

Auch die Ausrichtung von Seminaren im Naturschutzzentrum Holler sowie ein überregionaler aktiver Wissens- wie auch Tieraustausch mit Weidetierhaltern gehören zur Arbeit. Schließlich müssen vereinzelte Tiere aus verschiedenen Gründen geschlachtet werden, was eine umfangreiche Organisation vom Jäger vor Ort bis zur Eigenvermarktung und Verkauf durch die gemeinnützige GmbH für die Weiterfinanzierung der Projekte verlange. Warum die viele Arbeit, die dahinterstehe, oft nicht gesehen werde und Maßnahmen zum Schutz sowohl der Tiere als auch der Besucher der Schmidtenhöhe nicht immer verstanden würden, oder warum man die Tiere nicht immer zu sehen bekomme, das könne man zukünftig besser in den Schaukästen lesen, so Petra Lübbert.

Das Potenzial, welches sie auch nach dem Berufsalter noch habe, für etwas Gutes nutzen und sich einbringen zu können, liegt Ulrike Lugge am Herzen. Sie freut sich auf die Ehrenamtsarbeit, die sie ab August offiziell aufgenommen hat, und muss sich nun erst einmal einarbeiten. Sie will weitere Ideen entwickeln und ausprobieren sowie durch die Zusammenarbeit regelmäßig Informationen übermitteln.

i Allerhand Nachwuchs gibt es bei den Heckrindern auf der Schmidtenhöhe. Birgit Piehler

Die Schmidtenhöhe

Das Naturschutzgebiet Schmidtenhöhe ist ein vom NABU betreutes Naturschutzgebiet auf der Koblenzer Horchheimer Höhe, heute eine Weidelandschaft mit viel offenem Wiesengelände und für die Tiere ebenfalls zugänglichen Waldanteilen, entstanden auf einem ehemaligen militärischen Übungsgelände. Hier sind viele bedrohte und seltene Pflanzen und Tierarten wie beispielsweise Vogel und Zugvogelarten zu finden, Fledermäuse, Reptilien- und Insektenarten. Zur Erhaltung des Geländecharakters und um der Verwaldung beziehungsweise einer starken Verbuschung Einhalt zu gebieten, leben auf den weitläufigen Wiesen des etwa 130 Hektar großen Geländes 70 Heckrinder und Wasserbüffel sowie 12 Konik-Ponys. In Kooperation mit dem Nabu werden einige Flächen zudem mit Schafen beweidet. Das Gelände kann über einen Rundweg besucht werden. bp