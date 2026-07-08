Von Montabaur nach Berlin Das politische Planspiel, das nicht ganz nach Plan lief Birgit Piehler 08.07.2026, 07:30 Uhr

i Jonas Kexel in seiner persönlichen, außerparlamentarischen Zeit: Es sind Ferien! Birgit Piehler

Wie fühlt es sich an, als Redner vor dem Deutschen Bundestag die im Ausschuss erarbeiteten Vorschläge vorzutragen? Im Schülerplanspiel reisten 300 junge Menschen nach Berlin, um das auszuprobieren. In diesem Jahr jedoch mit kontroversem Zwischenfall.

. Gelassen, beinahe schon abgeklärt blickt der 18-jährige Jonas Kexel auf seine durchaus abenteuerliche Reise zum Planspiel für junge Menschen in den Bundestag nach Berlin. Der Schüler des Mons-Tabor-Gymnasiums war nicht zum ersten Mal an einem solchen politischen Planspiel beteiligt – und ist nicht nur deshalb durchaus schon erfahren in der Welt der Politik: Auch engagiert er sich schon eine ganze Zeit lang in der hiesigen SPD.







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