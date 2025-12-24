Das kommende Jahr wird finanziell herausfordernd

Wie in vielen Ortsgemeinden steht auch Höhr-Grenzhausen vor höheren Ausgaben die durch die Vorgaben des Ganztagsschulgesetzes. Mit einem strikten Verzicht auf weniger notwendige Ausgaben geht die Stadt diszipliniert vor.
Lesezeit 3 Minuten
Wie die Verbandsgemeinde, so die Stadt. Gut gewirtschaftet – so befanden es die Mitglieder des Stadtrates und stimmten einstimmig für den Haushaltsentwurf 2026, ganz zur Freude des Bürgermeisters Wolfgang Letschert, denn es ist bereits das zweite Jahr hintereinander, dass der Beschluss einstimmig ausfiel.