Haushalt 26 Höhr-Grenzhausen Das kommende Jahr wird finanziell herausfordernd Birgit Piehler 24.12.2025, 18:00 Uhr

i Das dampfende Höhr-Grenzhäuser Rathaus kann zwischen den Jahren nun etwas entspannen, bevor es im Januar wieder mit den ersten Sitzungen losgeht. Birgit Piehler

Wie in vielen Ortsgemeinden steht auch Höhr-Grenzhausen vor höheren Ausgaben die durch die Vorgaben des Ganztagsschulgesetzes. Mit einem strikten Verzicht auf weniger notwendige Ausgaben geht die Stadt diszipliniert vor.

Wie die Verbandsgemeinde, so die Stadt. Gut gewirtschaftet – so befanden es die Mitglieder des Stadtrates und stimmten einstimmig für den Haushaltsentwurf 2026, ganz zur Freude des Bürgermeisters Wolfgang Letschert, denn es ist bereits das zweite Jahr hintereinander, dass der Beschluss einstimmig ausfiel.







