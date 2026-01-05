Multikulturelles Zusammenleben Das Jahr erzählt von Wegen in eine neue Heimat Birgit Piehler 05.01.2026, 06:00 Uhr

i Harald (links im Bild) und Roswita Heller freuen sich ober das gelungene Projekt und haben schon eine Idee für ein Nachfolgemodell. Birgit Piehler

Ein Kalender über die gelungene Integration zugewanderter Menschen, die aus den verschiedensten Gründen in die VG Höhr-Grenzhausen kamen, entspringt der Idee des Hilgerters Harald Heller, er berichtet unserer Zeitung über die Entstehung.

Mit dem neuen Jahr beginnt auch ein neuer Kalender. Einen ganz ungewöhnlichen – und ganz passend zur Aufbruchsstimmung in der Kannenbäckerstadt – hat Harald Heller mit dem „Kalender der Kulturen“ geschaffen. Ein Herzensprojekt ist der interkulturelle Kalender, eine Idee, mit der sich Harald Keller schon länger herumgetragen hat.







