Das Jahr erzählt von Wegen in eine neue Heimat 

Ein Kalender über die gelungene Integration zugewanderter Menschen, die aus den verschiedensten Gründen in die VG Höhr-Grenzhausen kamen, entspringt der Idee des Hilgerters Harald Heller, er berichtet unserer Zeitung über die Entstehung.
Lesezeit 4 Minuten
Mit dem neuen Jahr beginnt auch ein neuer Kalender. Einen ganz ungewöhnlichen – und ganz passend zur Aufbruchsstimmung in der Kannenbäckerstadt – hat Harald Heller mit dem „Kalender der Kulturen“ geschaffen. Ein Herzensprojekt ist der interkulturelle Kalender, eine Idee, mit der sich Harald Keller schon länger herumgetragen hat.