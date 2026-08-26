Tornado in Höhr-Grenzhausen Das Ausmaß des Schadens zeigt sich beim Aufräumen Birgit Piehler 26.08.2026, 07:00 Uhr

i Mit welcher Gewalt der Tornado vieles mit sich riss, kann man hier erahnen. Birgit Piehler

In Höhr-Grenzhausen wird nach dem Tornado in der vergangenen Woche an allen Ecken und Enden aufgeräumt. Das Unwetter hat viel Verwüstung hinterlassen, sodass viele Menschen anpacken – auch die Bundeswehr.

Die Straße ist nur für Anwohner befahrbar, eine Reihe von Baufahrzeugen steht nahe dem Haus, dessen Seitenwand der Tornado in der vergangenen Woche einfach weggerissen hat. Während Fachleute mit einem Kranfahrzeug die Außenseite des Hauses und dessen Kanten sichern, steht ein junges Pärchen – sie in anderen Umständen – nahe dabei und kämpft noch immer mit seiner Fassungslosigkeit – denn es ist seine Wohnung, die da für jedermann sichtbar offen ...







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