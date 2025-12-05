Darum gibt es kaum leer stehende Geschäfte in Wirges

Die Stadtverwaltung nimmt aufmerksam die Veränderungen im Bereich Gewerbe wahr und unterstützt im Rahmen kontinuierlicher Stadtentwicklung, einem möglichen Leerstand von gewerblichen Flächen und Läden zeitig zu begegnen.
Vielerorts wächst der Leerstand in den Stadt- und Ortszentren, während der eine oder andere Ort außen herum in Form von Gewerbegebieten und Neuerschließung wächst. Der sogenannte „Donut-Effekt“ lässt Innenstädte veröden und vergeudet Ressourcen.Vielerorts ist man sich des Problems bewusst geworden und beginnt, neue Innenstadtkonzepte umzusetzen.