Gute Pflege im Westerwald Dann kommt das Pony einfach ins Haus Birgit Piehler 20.04.2026, 20:00 Uhr

i Für jeden Bewohner und Besucher gab es Zeit, die geduldigen Ponys - Auge in Auge mit ihnen - anzufassen und ein kleines "Gespräch" zu führen. Sebastian Schumacher, Hs. Helena, Caritas Seniorenheim Hachenburg

Im Altenzentrum in Hachenburg war es Premiere und schenkte vielen der Senioren spürbare Wärme, emotionale Augenblicke und Freude, die zwei Ponys als besondere Gäste mit in das Haus Helena brachte und durch das Dabeisein von Kindern gekrönt wurde.

Einen ganz besonderen Nachmittag erlebten die Bewohnerinnen und Bewohner des Caritas-Altenzentrums Haus Helena in Hachenburg beim Besuch von zwei ganz besonderen Gästen: den Ponys Lotte und Monty. Für das Haus Helena war es eine Premiere und schenkte vielen der Senioren spürbare Wärme, emotionale Augenblicke, kleine Glücksmomente und Freude, denn mit den Tieren kamen auch einige Kinder ins Haus, die teilnehmende Angehörige und Pflegemitarbeiter ...







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