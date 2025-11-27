„Brutal verwachsen“ mit Karneval in Höhr-Grenzhausen

In Höhr-Grenzhausen gehen Yvonne und Maik Bremermann als neues Prinzenpaar für die Session 2025/26 an den Start. Wie es zu seiner närrischen Aufgabe kam und was es motiviert, erzählten sie unserer Zeitung.
Karnevalsprinzen müssen „heranwachsen“. Bei Yvonne und Maik Bremermann ist es nun so weit: Mit seiner jahrelangen Erfahrung im karnevalistischen „Geschäft“ erfüllte sich vor allem Maik Bremermann den lange gehegten Wunsch, einmal als Prinz den Karneval in Höhr-Grenzhausen zu repräsentieren und das Zepter in die Hand zu nehmen – und seine Ehefrau Yvonne ist ganz klar dabei.