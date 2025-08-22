Die Veränderung der Umwelt und des Klimas führt dazu, dass Feinde der Bienen eingeschleppt werden und sich die Temperaturen sowie das Nahrungs- und Lebensraumangebot wandeln.

Imker müssen sensibel mit ihren Bienen umgehen, denn sie reagieren auf viele äußere Einflüsse. Der Wandel der Umwelt und des Klimas zieht die Einschleppung von Feinden der Bienen, Veränderungen von Temperaturen, Nahrungs- und Lebensraumangebot nach sich.

Außer der Verbreitung von Bienenkrankheiten, so erklärt Christoph Zimmermann-Wolf, Vorsitzender des Kreisimkerverbandes Unterwesterwald, sorge auch der neuerdings klimabedingte verfrühte Verlauf der Blüte für eine merkliche und problematische Veränderung, erläutert der Experte. Die Blütezeit für die Biene habe sich von Anfang Juli mittlerweile auf Anfang Juni verschoben. Zu dem Zeitpunkt sind allerdings noch nicht alle Bienen bereit zu sammeln, und es kann zum Ausfall der Frühtracht kommen – dann, so Zimmermann-Wolf, gebe es wenig Honig. Zudem bewirke große Trockenheit, dass Pflanzen ihre Nektarproduktion einstellten.

„Ein großes Problem sind Rasenroboter.“

Ine Schmale, Vorsitzende des Kreisimkerbands Oberwesterwald

Man wolle in den Imkervereinen nicht nur die Mitglieder betreuen und schulen, sondern auch nach außen aufklären und beraten, wenn es beispielsweise um den Beitrag gehe, den Gartenbesitzer zum Erhalt der Bienenpopulationen beitragen könnten. „Ein großes Problem sind Rasenroboter“, erklärt Ine Schmale, Vorsitzende des Kreisimkerverbands Oberwesterwald. Und da gehe es nicht nur um Bienen, die auf den permanent abgemähten Gartenwiesen keine heimischen, blühenden Kräuter mehr fänden. Auch dürfe sich da niemand wundern, wenn keine Schmetterlinge mehr vorbeikämen.

Im Grunde sei es viel weniger arbeitsaufwendig, sagt die promovierte Biologin, nicht so oft zu mähen oder nur einen vielleicht von Kindern zum Spielen genutzten Teil zu mähen, aber Abschnitte oder Inseln stehen zu lassen, auf der die Kräuter blühen dürfen, vor allem in den Monaten Mai, Juni, Juli. Gleichzeitig sei es doch faszinierend, mit Kindern gemeinsam die Natur zu beobachten. Um den Gartenkräutern eine Chance zu geben, „mager zu werden“, sollte der Rasen zudem nicht permanent mit dem Schnitt gemulcht werden.

i Einfach stehenlassen! Die Bienen freuen sich drüber. Birgit Piehler

Ein No Go sei insbesondere der Einsatz von Herbiziden, nicht nur für den Rasen, sondern auch für Beete mit Zierpflanzen wie Rosen, da diese nicht frei von den eingesetzten Mitteln blieben. Der Verzicht auf derlei Mittel sei, ebenso wie die Bestandserhaltung von Bäumen im Garten, aktiver Naturschutz, so Schmale.

Was das Nahrungsangebot für die Bienen betrifft, so habe sich die Lage verbessert, seit die Landwirte in den Sammelmonaten der Bienen weniger Herbizide spritzten oder Randstreifen für die Bienen blühen lassen. Schließlich benötige die Landwirtschaft die Bienen als Bestäuber, und so sei inzwischen auch eine gute Zusammenarbeit zwischen den Landwirten und den Bienenverbänden entstanden, denn es gehe nicht nur um gesetzliche Vorgaben. Sie alle hätten längst verinnerlicht, dass der immer kleiner werdende Lebensraum für die Bienen erhalten werden müsse.