Weil sie einer Frau die Brieftasche aus der verschlossenen Handtasche gestohlen haben, um sich für ihren Lebensunterhalt zu bereichern, mussten sich zwei Frauen vor dem Amtsgericht Montabaur verantworten.

Die beiden Bulgarinnen gingen laut Vorwurf der Staatsanwaltschaft gezielt vor, um einer seinerzeit 69-jährigen Frau in offensichtlich geplanter Weise die Geldbörse zu stehlen, wie ein Überwachungsvideo zeigt. Dabei ist auf dem Video eines Discounters in Ransbach-Baumbach zu sehen, wie die Frauen zunächst sichergestellt hatten, dass keine anderen Kunden in Sichtweite des Opfers waren.

Geplante Vorgehensweise

Während die betroffene Frau sorglos die Waren im Regal anschaute, näherte sich eine der beiden Frauen, um die Tasche zunächst zu öffnen. Später zog die Komplizin die Brieftasche der Kundin mit etwa 70 Euro Bargeld, Ausweisen und der Bankkarte aus deren Tasche. Die beiden in NRW gemeldeten Frauen verließen dann, ohne etwas einzukaufen, das Geschäft. Sie habe wohl etwas im Augenwinkel wahrgenommen, berichtet die Geschädigte im Zeugenstand, ohne dem jedoch weitere Aufmerksamkeit zu schenken.

Später wurde die Bankkarte mehrfach benutzt, um für unter 50 Euro drei Einkäufe, also ohne notwendigerweise eine Geheimzahl eingeben zu müssen, zu tätigen. Die Geldbörse wurde mit allen Karten und Ausweisen, aber ohne das Bargeld schließlich gefunden und bei der Polizei abgegeben.

Beweise reichen nicht 

Der für die Bearbeitung des Falls zuständige Polizeibeamte bezeichnete die beiden Frauen auf den vorliegenden Aufnahmen im Vergleich mit Fotobeweisen vorangegangener, gleich abgelaufener Delikte und augenscheinlicher Ähnlichkeit, als identifiziert. Dennoch bezweifelten die Anwälte der beiden Frauen die Identifikation als unzureichend. Da keine weiteren Beweise vorlagen und ein anthropologisches Gutachten verhältnismäßig zu aufwendig sei, mussten Staatsanwaltschaft und Richter Orlik Frank-Piltz von dem Vorwurf absehen. Die beiden Frauen wurden freigesprochen, obwohl sie schon aus ähnlichen Verfahren bekannt sind.

Vorgehensweise einer „Reisenden Bande“?

Der Richter mutmaßte aufgrund des professionellen und augenscheinlich geschulten Verhaltens der beiden Angeklagten, die sich zudem gezielt mit dem Gesicht von der Kamera des Discounters abwendeten, eine Zugehörigkeit zu sogenannten „Reisenden Banden“, doch reichten die Beweise nicht für eine Verurteilung.