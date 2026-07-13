Mittelstands-Top 100-Siegel Bewährtes und Innovatives im Einklang in Marienrachdorf Birgit Piehler 13.07.2026, 17:00 Uhr

i Top 100- besiegelt: Vater Guido Pusch und Sohn Simon Pusch ergänzen sich in Vielem. Vor allem aber durch ihre Bodenständigkeit Motivation für die Arbeit und innovatives Denken. Birgit Piehler

Was auf der grünen Wiese begann, hat sich zu einer Unternehmensgruppe entwickelt, die verschiedenste Dienstleistungen im vorbildhaften Stil nicht nur anbietet, sondern auch lebt und deren Unternehmen Probus nun zu den Top 100 in Deutschland gehört.

Spürbar ist die Energie, die Vater Guido Pusch und Sohn Simon mitbringen, was die Motivation für ihr Unternehmen und dessen Weiterentwicklung betrifft. In einem Gespräch mit unserer Zeitung stellen Guido Pusch und sein Sohn uns das jüngste und nun mit dem Top 100-Siegel ausgezeichnete Unternehmen der Pusch AG vor: die Firma Probus Maschinenbau GmbH.







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