Mittelstands-Top 100-Siegel
Bewährtes und Innovatives im Einklang in Marienrachdorf
Top 100- besiegelt: Vater Guido Pusch und Sohn Simon Pusch ergänzen sich in Vielem. Vor allem aber durch ihre Bodenständigkeit M
Top 100- besiegelt: Vater Guido Pusch und Sohn Simon Pusch ergänzen sich in Vielem. Vor allem aber durch ihre Bodenständigkeit Motivation für die Arbeit und innovatives Denken.
Birgit Piehler

Was auf der grünen Wiese begann, hat sich zu einer Unternehmensgruppe entwickelt, die verschiedenste Dienstleistungen im vorbildhaften Stil nicht nur anbietet, sondern auch lebt und deren Unternehmen Probus nun zu den Top 100 in Deutschland gehört. 

Lesezeit 3 Minuten
Spürbar ist die Energie, die Vater Guido Pusch und Sohn Simon mitbringen, was die Motivation für ihr Unternehmen und dessen Weiterentwicklung betrifft. In einem Gespräch mit unserer Zeitung stellen Guido Pusch und sein Sohn uns das jüngste und nun mit dem Top 100-Siegel ausgezeichnete Unternehmen der Pusch AG vor: die Firma Probus Maschinenbau GmbH.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren