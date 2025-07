Zu wiederholten abendlichen und nächtlichen Polizeieinsätzen ist es in einer Flüchtlingsunterkunft in Höhr-Grenzhausen gekommen. Die Bewohner lieferten sich nach Informationen unserer Zeitung an verschiedenen Tagen handgreifliche Auseinandersetzungen. Die Lage soll regelrecht eskaliert sein.

Nach Angaben von Anwohnern gab es lautstarke Vorfälle an mehreren Abenden, denen zufolge Schlägereien mit blutigem Ausgang beobachtet wurden und sich Nachbarn zudem Beschimpfungen ausgesetzt sahen. Außerdem seien trotz anhaltender Hitze und Trockenheit mutmaßlich Knallkörper gezündet worden. An Schlaf sei zeitweilig nicht zu denken gewesen, so Stimmen von Anwohnerseite. In der Nacht zum Samstag soll die Situation dann eskaliert sein. Wiederum wurde die Polizei gerufen, die nach weiteren Auseinandersetzungen unter den Unterkunftsbewohnern ein Messer sicherstellte.

Streitereien schon seit Juni

Die Pressestelle der Polizei in Koblenz bestätigte die Vorfälle, die bereits seit Anfang Juni registriert wurden. Dabei sei es zunächst zu Sachbeschädigungen im Inneren des Hauses gekommen. Die Polizei sei daraufhin vom Sicherheitsdienst hinzugerufen worden, um ein Hausverbot durchzusetzen. Auch eine Reihe von Ruhestörungen durch lautes Schreien in der Straße und das Zünden kleiner Feuerwerkskörper hätten stattgefunden, antwortet die Polizei auf Anfrage.

Am Wochenende sei es dann zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen in der Unterkunft gekommen, in deren Folge mehrere Strafanzeigen aufgenommen wurden. „Die Rekonstruktion des genauen Tatablaufs bedarf jedoch weiterer Ermittlungen“, so die Polizei. Im Rahmen des Einsatzes wurde ein Messer in der Nähe des Tatortes aufgefunden und sichergestellt. Klar ist wohl auch, dass ein Beteiligter eine blutende Verletzung an der Nase erlitt. Weitere Personen trugen oberflächliche Hautabschürfungen davon. Alle verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

So reagiert die Polizei

Auf die Anfrage unserer Zeitung, was die Polizei – auch präventiv – tun kann, wenn es in Einrichtungen, in denen Flüchtlinge untergebracht sind, zu Auseinandersetzungen kommt, heißt es: „Kommt es in einer Flüchtlingsunterkunft zu Gewalttaten, Bedrohungen oder anderen sicherheitsrelevanten Vorfällen, entsendet die Polizei umgehend Einsatzkräfte, um die Lage zu beruhigen und die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Dabei werden die Konfliktparteien getrennt und Personalien festgestellt. Bei Verdacht einer strafbaren Handlung erfolgt die Erfassung und Bearbeitung einer Strafanzeige.“

Die Polizei sichere hier unter anderem durch Zeugen- und Beschuldigtenvernehmungen oder Tatspuren die Beweise für das Strafverfahren. In enger Abstimmung mit Einrichtungsleitung und Sicherheitsdienst werde das weitere Vorgehen koordiniert. Ist ein Minderjähriger betroffen, wird das zuständige Jugendamt informiert.

So läuft die Abstimmung mit den Behörden

Und wie sieht es mit der Zusammenarbeit und Lösungsansätzen der zuständigen Polizeidienststellen mit der Verwaltung aus? Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verwaltung sei ein zentraler Bestandteil der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Dabei gehe es nicht nur um Repression (also das Eingreifen bei Straftaten), sondern auch um Prävention und strategische Steuerung. Die Zusammenarbeit von Polizei und Verwaltung bei minderjährigen Flüchtlingen und unbegleiteten minderjährigen Ausländern, ist laut Polizei besonders sensibel und komplex. Sie erfordere ein abgestimmtes Vorgehen zwischen Polizei und anderen Behörden, wie auch weiteren Akteuren.

„Die Betreuung minderjähriger Flüchtlinge ist nicht nur eine behördliche Aufgabe, sondern eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung“, so die Pressestelle. Polizei und Verwaltung arbeiteten eng, abgestimmt und mit Sensibilität zusammen – nicht nur reaktiv, sondern auch präventiv und schützend. So arbeiteten auch die Dienststellen der Polizeidirektion Montabaur mit den Jugendämtern der Kreisverwaltungen der betreffenden Kreise zusammen. Ein Austausch über Verwaltungsgrenzen hinweg finde regelmäßig statt.