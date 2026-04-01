Für Menschen mit Behinderung und ihre Familien ist das Leben oft beschwerlicher als für andere. Doch zumindest haben sich die Zeiten für Behinderte deutlich gebessert und sie können umfangreich mit ihren individuellen Fähigkeiten gefördert werden.
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Strahlend rollt Sophie mit ihrem High-Tech-Rollstuhl auf den Besuch von der Zeitung zu und hat sichtbar Freude, des Rollis Funktionen zu zeigen und zu erklären – und das beeindruckt! In der Tagesförderstätte der Caritas in Wirges finden bis zu 32 Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen wochentäglich einen Platz, der sie aus der Alltäglichkeit der eigenen vier Wände oder des Pflegeheims in eine zugeschnittene Umgebung holt, in der ...