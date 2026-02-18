Gleichstellung bleibt ein Muss Beate Ullwer geht von Bord – die Reise geht weiter Birgit Piehler 18.02.2026, 07:00 Uhr

i Landrat Achim Schwickert übergibt Beate Ullwer die Entlassungsurkunde aus dem Dienst der Kreisverwaltung. Birgit Piehler

Beate Ullwer, Gleichstellungsbeauftragte des Westerwaldkreises, verabschiedet sich nach fast 25 Dienstjahren aus der Kreisverwaltung mit einem lachenden und einem weinenden Auge und vielen herzlichen Abschiedsworten der Weggefährten.

Rund 25 Jahre stand sie im Dienste der Frauen und ihrer Belange – nicht nur der Frauen, aber vornehmlich, denn der Bedarf an Gleichstellung sei für Frauen noch immer sehr groß, so die scheidende Gleichstellungsbeauftragte des Westerwaldkreises Beate Ullwer.







Artikel teilen

Artikel teilen