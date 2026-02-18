Beate Ullwer, Gleichstellungsbeauftragte des Westerwaldkreises, verabschiedet sich nach fast 25 Dienstjahren aus der Kreisverwaltung mit einem lachenden und einem weinenden Auge und vielen herzlichen Abschiedsworten der Weggefährten.
Rund 25 Jahre stand sie im Dienste der Frauen und ihrer Belange – nicht nur der Frauen, aber vornehmlich, denn der Bedarf an Gleichstellung sei für Frauen noch immer sehr groß, so die scheidende Gleichstellungsbeauftragte des Westerwaldkreises Beate Ullwer.