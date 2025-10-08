Schule ohne Rassismus BBS in Montabaur ist jetzt auch „Schule mit Courage“ 08.10.2025, 19:00 Uhr

i Nach der Veranstaltung durfte gefeiert werden, gespielt, gegessen und am Graffiti- Projekt mitgearbeitet werden. Birgit Piehler

Die Berufsbildende Schule in Montabaur bekam jetzt im Rahmen eines Festaktes Urkunde und Plakette verliehen, die ihr die Zugehörigkeit zum gleichnamigen Netzwerk bescheinigen. Gleich mehrere Redner stellten die Bedeutung des Themas heraus.

Die Berufsbildende Schule (BBS) in Montabaur darf sich jetzt „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ nennen. Sie bekam jetzt im Rahmen eines Festaktes Urkunde und Plakette verliehen, die ihr die Zugehörigkeit zum gleichnamigen Netzwerk bescheinigen.







