„Kochen ist ein Handwerk“– Ewald Lauel liebt seinen Beruf und ist allen Widerständen, die manch Entwicklung nach sich zieht, zum Trotz, leidenschaftlich gerne Gastronom. Wie es ihn allerdings aus der Alpenregion, wo er und seine Frau Karin Lauel viele Jahre beruflich beheimatet waren, ausgerechnet in den Westerwald gezogen hat, erklärt sich bei einem Besuch des rustikalen Restaurants mit echt bayrischem Biergarten nahe dem Wirgeser Rathaus.

Das Bayrische habe ihnen gefallen, berichtet der Gastwirt und Küchenmeister. Jahrelang hab das Ehepaar „in den Bergen“, wie Ewald Lauel sagt, gekocht und die Gäste versorgt, auch in der Schweiz und lange im Schwarzwald „Das war unser Ding“, bekräftigt er. Als dann Kinder das Leben der Lauels bereicherten, zog es die Familie 1992 in den Westerwald, wo auch die hier lebenden Eltern des Paares mit einbezogen werden konnten.

i Karin und Ewald Lauel gehen privat und beruflich ihren gemeinsamen Lebensweg. Ewald Lauel

Nach einer ersten Zwischenstation als Küchenmeister und Geschäftsführer in Diez übernahmen die Ewalds 2007 als Pächter das Restaurant in der Stadthalle Montabaur und machte es zum Stadel, der bis 2014 nicht nur das Restaurant, sondern auch Feiern und Veranstaltungen in der Stadthalle mit gutbürgerlicher deutscher Küche versorgte. Als er vom Besitzer der Räume in Wirges angesprochen wurde, entschlossen sich Lauel und seine Frau, den Stadl mit nach Wirges zu nehmen, und widmen sich hier heute mit Freude ihrem Angebot an „Alpenländischer Gastlichkeit zu Gast im Westerwald“.

„Knödel, Spätzle, Schmorgerichte, Wildgerichte“, kämen im Stadl auf den Tisch. Und wer, so Lauel, mache sich denn daheim schon noch eine Rinderroulade? Manchmal fragten Gäste nach Fisch oder Steak, doch das passe hier nicht her. Aber auch das jüngere Publikum, das schon mal nach vegetarischen Gerichten frage, finde hier etwas. Und der Chef persönlich berät, wenn es um Unverträglichkeiten und Lebensmittelintoleranzen gehe – es mache ihm Spaß, seine Gäste zu verwöhnen und sich zu unterhalten.

Starke Unterstützung aus der Küche

Lauel hat inzwischen auch Zeit, mit den Gästen zu reden, denn in der Küche hilft ihm seit sieben Jahren Samsom, der bei Ewald die Kochausbildung gemacht und abgeschlossen hat. So könne der Chef auch mal einen langsameren Gang einlegen, während der Jungkoch zuverlässig die Gerichte für die Gäste kocht. Beim Fotoshooting klopft der Chef freundschaftlich auf die Schulter seines Mitarbeiters. Das Gute sei, so Lauel, „er hat meine Handschrift kennengelernt“, und meint damit sein Kochwissen und vor allem die deutsche Küche zuzubereiten. Auch der Servicemitarbeiter Eugene ist schon seit einigen Jahren fester Bestandteil des Teams im Stadl. Routiniert und freundlich räumt der junge Mann ab, serviert, kümmert sich um den Getränkeausschank. Er habe früher auf einem Schiff gearbeitet. Doch nun habe er hier Familie, da sei eine feste Arbeit besser.

Dennoch fehle es an kurzfristigen Aushilfskräften, die früher vor allem im Sommer kamen, denn im Biergarten sei zu dieser Jahreszeit viel los. 14 Mitarbeiter habe der Stadl, elf davon seien Ausländer. Ohne sie ginge es nicht. Lauel sei auch schon angesprochen worden, weil es ungewohnt schien, dass ein Inder das gut bürgerliche deutsche Essen koche. Doch da könne er ja mal versuchen, ihm eine deutsche Fachkraft vorbeischicken.

i Ewald Lauel (links im Bild) mit seiner rechten Hand in Sachen Küche, Jungkoch Samsom. Birgit Piehler

Was hat sich in den Jahren geändert? Alles sei teurer geworden, vor allem Energie, sodass am Monatsende nicht mehr so viel übrig bleibe. Die Ansprüche der Gäste seien zudem gestiegen, antwortet der Gastwirt. Und wenn mal jemand nicht zufrieden sei, ihm das aber auf Nachfrage nicht mitteile, und dann aber im Internet eine schlechte Bewertung abgebe, das ärgere ihn – denn er sei da ganz offen, auch für Kritik. Und manchmal seien die Jüngsten recht wild im Restaurant unterwegs.

Dennoch sei er seit 50 Jahren im Amt und habe es, bis auf wenige Tage noch nicht bereut, Gastwirt zu sein, sagt 66-Jährige. U nd ein paar Jahre wollen er und seine Frau die Gaststube noch beitreiben. „Solange es mir noch Spaß macht und das Fahrgestell noch funktioniert“, ergänzt er lachend.

i Eugene arbeitet schon seit mehreren Jahren im Stadl und sorgt für die Versorgung der Gäste mit Getränken. Birgit Piehler

Das Angebot des Stadl Wirges

Mit massivem Holz in warmen Naturtönen vermittelt der Stadl in Wirges echt bayerische Gemütlichkeit. Neben der urigen Wirtsstube lädt auch das modern gestylte Gesellschaftszimmer „Der Steimel“ zu Familienfeiern und Festlichkeiten ein. Wie in einem zünftigen bayerischen Gasthof gehört auch ein gemütlicher und schattiger Biergarten mit einem alten Kastanienbaum als Mittelpunkt zum Haus. Eine saftige Schweinshaxe nach Traditionsrezept bietet die Speisekarte ebenso, wie zeitgemäß interpretierte Gerichte mit dem gewissen „Schmankerl-Etwas“. Gekocht wird frisch mit Produkten aus der Region und mit dem Lauf der Natur: Erdbeeren im Sommer, Gänsebraten im Winter, Gaumenschmaus das ganze Jahr. Laugenbrezel und Schweinshaxe, Backhendlsalat und Tafelspitzrostbraten verspricht das Team als kulinarischen Streifzug durch Bayern und Tirol mit kleinen Abstechern in benachbarte Regionen. Frisch gezapft Biere, Spezialbiere aus der Hachenburger Brauerei und ausgesuchte Weine runden das Speisenangebot ab.