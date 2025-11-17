Forstarboretum Neuhäusel Baumarten aus aller Welt wollen entdeckt werden 17.11.2025, 13:00 Uhr

i Das hölzerne Eingangsportal ist längst zusammengebrochen. Birgit Piehler

Das 2,1 Hektar große Forstarboretum in Neuhäusel wurde in den 1960er-Jahren mit 150 verschiedenen Baumarten aus der ganzen Welt angelegt. Ein Spaziergang durch das Arboretum ist wie eine forstliche Weltreise. Nun soll es wieder nutzbarer werden.

Eine kleine Besonderheit, an der man im Alltag vorbeifährt, ohne sie wirklich wahrzunehmen, ist das mit der Zeit unscheinbar gewordene Forstarboretum in Neuhäusel. Das 2,1 Hektar große Gelände wurde in den 1960er-Jahren mit 150 verschiedenen Baumarten aus der ganzen Welt angelegt.







