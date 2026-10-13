Gemeinde reagiert nach Tornado
Bannberscheid investiert in den Katastrophenschutz
Ortsbürgermeister Georg Holl vor der Aubachhalle, die inzwischen auch Notfalltreffpunkt ist, Doch ausgerechnet sie hat der Torna
Ortsbürgermeister Georg Holl vor der Aubachhalle, die inzwischen auch Notfalltreffpunkt ist, Doch ausgerechnet sie hat der Tornado schwer beschädigt.
Birgit Piehler

Etwa 100.000 Euro Schaden hat der Tornado insgesamt im Ort verursacht, resümiert die Gemeinde Bannberscheid nach dem Unwetter im August. Jetzt will die Gemeinde mit der Anschaffung eines Notstromaggregats einem weiteren Stromausfall vorbeugen.

Lesezeit 2 Minuten
Der im August durch die Region gezogene Tornado hat auch große Schäden an der Aubachhalle in Bannberscheid verursacht. Das Dorfgemeinschaftshaus ist nur eines von vielen Gebäuden im Ort, die bei dem Sturm in Mitleidenschaft gezogen wurden. Nach fast zwei Monaten sind die meisten Schäden behoben, die Flächen aufgeräumt.
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