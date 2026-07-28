Wie angekündigt ist die B49 zwischen Montabaur und Neuhäusel auf einem Streckenabschnitt wegen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahnoberfläche für zwei Wochen voll gesperrt.
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Am Sonntag, dem zur Sperrung der Bundesstraße angekündigten Termin war es Autofahrern noch unbehelligt und ohne Anzeichen von Bauaktivitäten möglich, die B49 von Montabaur nach Neuhäusel oder umgekehrt zu befahren. Seit Montag, gegen 13.30 ist die Straße jedoch wegen der Sanierung der durch Witterungseinflüsse und hohem Verkehrsaufkommen geschädigten Straßendecke nun auf rund 1700 Metern zwischen dem Hillscheider Stock (Kreuzung der B49 und der ...