Seit Stunden sind zahlreiche Feuerwehrleute in Langenhahn im Einsatz. Aus einem Flüssiggastank an einem Privathaus ist Gas ausgetreten. Der Einsatz hat Auswirkungen auf den Verkehr auf der B255.

Seit 16.34 Uhr am Dienstag sind zahlreiche Einsatzkräfte aufgrund eines gemeldeten Gasgeruchs an einem Privathaus in Langenhahn im Einsatz. Zunächst wurden die Feuerwehren aus Langenhahn, Enspel, Stockum-Püschen und Bellingen alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Gasaustritt aus einem Flüssiggastank, der in die Erde eingelassen ist, fest. Das teilt die Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Westerburg mit.

Später wurden zusätzliche Spezialkräfte nachgefordert. Hierzu zählten alle drei Teileinheiten des Gefahrstoffzuges des Landkreises Westerwald (Rennerod, Ransbach-Baumbach und Höhr-Grenzhausen) sowie der DRK-Ortsverein Westerburg. Darüber hinaus wurde die Führungsstaffel der Feuerwehr der VG Westerburg alarmiert.

Sperrung auch zum Schutz der Bevölkerung

Zur Sicherung des Einsatzraumes und zum Schutz der Bevölkerung ist die B255 in Langenhahn seit Einsatzbeginn voll gesperrt. Die Sperrung dauert derzeit noch an. Die Einsatzkräfte führen umfangreiche Messungen und Sicherungsmaßnahmen durch. red