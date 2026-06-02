Während in der Koblenzer Fußgängerzone Leute flanieren und in den Stadtteilen alles völlig normal ist, erinnert der Bereich rund um die Kreuzung Am Wöllershof/Pfuhlgasse an ein Katastrophengebiet. Das ist am Dienstag passiert.
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Rund um die Baustelle des neuen Motel One in der Koblenzer Innenstadt sind am Dienstag alle Arten von Feuerwehrleuten, Rettungskräften und Polizisten versammelt. Flatterbänder werden gespannt, der Verkehr großräumig weggehalten. Warum, erzählen ein paar Arbeiter ganz bereitwillig: Bei Baggerarbeiten ist eine Gasleitung an der Baustelle des neuen Gebäudes an der Ecke Am Wöllershof/Pfuhlgasse/Löhrstraße getroffen worden.