Explosionsgefahr in der City Bagger beschädigt Gasleitung mitten in Koblenz Matthias Kolk

Peter Meuer

Doris Schneider 02.06.2026, 17:26 Uhr

i Bei Baggerarbeiten am neuen Hotel Motel One (rechts) ist am Dienstagmorgen eine Gasleitung beschädigt worden. Dies führte zu stundenlangen Reparaturarbeiten und Verkehrsstaus, weil die Innenstadtkreuzung großräumig gesperrt werden musste. Ingo Beller

Während in der Koblenzer Fußgängerzone Leute flanieren und in den Stadtteilen alles völlig normal ist, erinnert der Bereich rund um die Kreuzung Am Wöllershof/Pfuhlgasse an ein Katastrophengebiet. Das ist am Dienstag passiert.

Rund um die Baustelle des neuen Motel One in der Koblenzer Innenstadt sind am Dienstag alle Arten von Feuerwehrleuten, Rettungskräften und Polizisten versammelt. Flatterbänder werden gespannt, der Verkehr großräumig weggehalten. Warum, erzählen ein paar Arbeiter ganz bereitwillig: Bei Baggerarbeiten ist eine Gasleitung an der Baustelle des neuen Gebäudes an der Ecke Am Wöllershof/Pfuhlgasse/Löhrstraße getroffen worden.







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