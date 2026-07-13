Für Sanierungsarbeiten wird die stark beschädigte Fahrbahn der B49 zwischen Neuhäusel und Montabaur im Abschnitt von der Bushaltestelle „Butterwegparkplatz“ bis zur Einmündung B49/L309-Lkw-Umfahrung am Hillscheider Stock gesperrt.
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Für etwa zwei Wochen wird entlang der Bundesstraße 49 zwischen Neuhäusel und Montabaur im Abschnitt von der Bushaltestelle „Butterwegparkplatz“ bis zur Einmündung B49/L309-Lkw-Umfahrung am Hillscheider Stock eine Vollsperrung durchgeführt, so teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez in einer Pressemitteilung mit.