LBM informiert zu Sperrung
B 49 wird zwischen Neuhäusel und Montabaur saniert
Blick vom Parkplatz Spanierkreuz /Kreuzung der B49 mit der L309 in Richtung Koblenz. Hier wird die Fahrbahnerneuerung stattfinde
Blick vom Parkplatz Spanierkreuz /Kreuzung der B49 mit der L309 in Richtung Koblenz. Hier wird die Fahrbahnerneuerung stattfinden.
Birgit Piehler

Für Sanierungsarbeiten wird die stark beschädigte Fahrbahn der B49 zwischen Neuhäusel und Montabaur im Abschnitt von der Bushaltestelle „Butterwegparkplatz“ bis zur Einmündung B49/L309-Lkw-Umfahrung am Hillscheider Stock gesperrt.

Lesezeit 2 Minuten
Für etwa zwei Wochen wird entlang der Bundesstraße 49 zwischen Neuhäusel und Montabaur im Abschnitt von der Bushaltestelle „Butterwegparkplatz“ bis zur Einmündung B49/L309-Lkw-Umfahrung am Hillscheider Stock eine Vollsperrung durchgeführt, so teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez in einer Pressemitteilung mit.
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