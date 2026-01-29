Simmerner Käs’cher
Aus kleinem Ort ganz groß auf allen Bühnen
Die Gardetanzgruppe der Simmerner Käs'scher mit ihrer bislang erfolgreichsten Solotänzerin Zoé Wilbert (2. von links) warten die Ansprache des Moderators ab.
Birgit Piehler

Mit Begeisterung und gern geleisteter Disziplin haben die Tänzerinnen und Tänzer des Karnevals Club Simmerner  Käs’cher (KCSK) zum 20. Mal den Deutschen Meistertitel geholt. Über eine Gemeinschaft, die zusammenhält.

Lesezeit 3 Minuten
Zum 20. Male haben Tänzerinnen und Tänzer des Karnevals Club Simmerner Käs’cher (KCSK) den Deutschen Meistertitel geholt. Man kann es schon Kaderschmiede nennen: Mit Beharrlichkeit produziert der kleine Ort am Rande des Westerwalds hoch motivierte Tanzgruppen verschiedener Altersklassen und Wettbewerbe, die auf den Karnevalsbühnen der Region und deutschlandweit die Juroren in den Meisterschaften für Garde- und Showtanz überzeugen.

