Satzungsänderung für Einsätze Aufwandsentschädigung für Höhr-Grenzhäuser Feuerwehrler Birgit Piehler 24.09.2026, 20:00 Uhr

i Gerade in diesem Sommer hatten die Höhr-Grenzhäuser Feuerwehrleute viele Einsätze, teils mit hohen Anforderungen. Rainer Stauber

Einen Vorstoß in Sachen Aufwandsentschädigung für das Ehrenamt bei der Freiwilligen Feuerwehr leistet die Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen und wird den Feuerwehrleuten zukünftig eine Pauschale von 50 Euro zahlen.

. Höchste Zeit, so scheint es, dass Feuerwehrleute eine Aufwandsentschädigung und somit auch ein monetäres Zeichen der Anerkennung für ihre engagierte Arbeit erhalten. Für die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Höhr-Grenzhausen wird es ab 2027 eine solche Aufwandsentschädigung geben: 50 Euro monatlich soll sie betragen, womit Höhr-Grenzhausen als erste VG im Westerwald den Vorstoß macht.







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