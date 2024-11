Brand in Sessenbach Aufmerksame Anwohnerin meldet zeitig brennendes Haus 25.11.2024, 14:35 Uhr

i Die Feuerwehren der VG Ransbach-Baumbach und Wirges kamen bei dem Hausbrand zum Einsatz. Birgit Piehler

Während ihres Urlaubs entwickelte sich im Wohnhaus einer Sessenbacher Familie eine Brand – Dank einer aufmerksamen Nachbarin konnte Schlimmeres verhindert werden

Am Sonntagabend meldete eine Anwohnerin einen Brand in einem Nachbargebäude in Sessenbach, der vermutlich durch einen Kurzschluss im Verteilerkasten ausgelöst wurde. Die in dem Haus lebende Familie befand sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub, teilt die Polizeiinspektion Montabaur mit.

