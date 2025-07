In einem Bereich von rund 28 Hektar, vorwiegend Äckern und Intensivgrünland, wurden Plastikfetzen unterschiedlicher Größe bei Wölferlingen gefunden. Die Plastikteile wurden weit verblasen bis in Randbereiche angrenzender Wälder und Feldgehölze.

Bürger aus dem Umfeld von Wölferlingen hatten bereits Ende März die Naturschutzinitiative (NI) auf Plastikvermüllung im Umfeld von Wölferlingen in der Verbandsgemeinde Selters durch landwirtschaftlich verwendete Folien aufmerksam gemacht.

Gemäß einer Pressemitteilung der NI habe sich Biologe Immo Vollmer, Naturschutzreferent der NI, vor Ort ein Bild gemacht und nördlich von Wölferlingen in einem Bereich von rund 28 Hektar mit vorwiegend Äckern und Intensivgrünland Plastikfetzen verschiedener Größe gefunden, die teils weit verblasen bis in Randbereiche angrenzender Wälder und Feldgehölze zu finden waren. Die fast durchweg Reste von Folien, die in der Landwirtschaft zur Umkleidung von Silageballen verwendet werden, seien vermutlich zusammen mit verrottetem Heu und Mist auf den Feldern untergepflügt worden.

„Das sieht nicht nur unappetitlich aus, der Müll schädigt auch die Natur.“

Biologe Immo Vollmer von der Natuschutzinitiative

Nach Kenntnis der NI sei nicht davon auszugehen, dass die Folien biologisch abbaubar sind. Doch selbst wenn, so habe Plastikmüll nichts in der offenen Landschaft zu suchen, denn der Müll schädige auch die Natur. Vollmer erläutert, dass etwa der geschützte Greifvogel Rotmilan gerne Plastikmüll in seinem Nest verbaue, woran im ungünstigen Fall Jungvögel ersticken könnten. „Und dieser Fall ist kein Einzelfall“, so Vollmer. „Wir sind viel in der Landschaft unterwegs und bemerken eine zunehmende Vermüllung durch landwirtschaftliche Plastikabfälle. Außerdem reichert sich Mikroplastik in den Böden und Gewässern an, wodurch es in die Nahrungskette gelangen kann.“

Da der Zustand nach Aussage des NI-Landesvorsitzenden Harry Neumann nicht nur ein sehr mangelhaftes Umweltbewusstsein widerspiegele, sondern nach Annahme der NI auch gegen geltendes Recht verstoße, hatte sie den Vorfall schon im April bei der Kreisverwaltung (KV) des Westerwaldkreises angezeigt. „Wir sehen hier einen deutlichen Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz und gegen die EU-Plastikrichtlinie, die zur Verringerung der Auswirkungen von Kunststoffprodukten auf die Umwelt erlassen wurde. In diesem Zusammenhang rügen wir auch eine nicht mehr ’ordnungsgemäße Landwirtschaft’“, teilt Neumann unserer Zeitung mit.

Bodensanierung vonnöten?

Eine erneute Überprüfung durch die NI zeigte später, dass die großen Plastikteile zwar eingesammelt worden seien, doch seien noch sehr viele kleinere Plastikteile, besonders auf den Äckern, zu finden. Die NI vermute, dass Plastikmüll teils untergepflügt wurde und die kleinen Fetzen noch vorhanden seien. Sie habe die zuständige Behörde deshalb um erneute Überprüfung der Flächen gebeten. Gegebenenfalls sei die Anordnung einer Bodensanierung der betroffenen Äcker nach der Fruchternte erforderlich, um auch den in die Pflugschicht eingearbeiteten Müll zu beseitigen.

Die Abfallbehörde des Westerwaldkreises ermittelte nach der Information durch die NI über ihren Fund, dass die benannten Flächen in der Bearbeitung eines landwirtschaftlichen Betriebes in Wölferlingen stehen. Nach Angaben der KV wurde der Betrieb schriftlich aufgefordert, die Ablagerungen zu entfernen. Nach den der KV vorliegenden Erkenntnissen wurden die Ackerflächen daraufhin durch den Landwirt vor der Bestellung mit Mais von Plastikmüll und Folien befreit.

Kreisverwaltung fordert zu Entfernung des Plastikmülls auf

Aufgrund der fortschreitenden Vegetation der Pflanzen seien derzeit keine Ablagerungen erkennbar, so die Behörde. Auch auf den Wiesen, die zwischenzeitlich abgemäht wurden, lassen sich keine Folienreste erkennen. Sicherlich, so räumte die Behörde ein, kann es jedoch dazu gekommen sein, dass kleinere Folienreste bei der Maisaussaat in das Erdreich gelangt seien.

Für die weitere Nutzung der Ackerflächen sind nach der Maisernte weitere Bodenbearbeitungsschritte bezüglich der Neueinsaat notwendig. „Wir werden die in Rede stehenden Flächen dann weiterhin turnusmäßig im Auge behalten. Sollten wir hier feststellen, dass sich dann noch Plastikmüll oder Folienreste auf der Fläche befinden, werden wir den Bewirtschafter erneut zur umgehenden Entfernung auffordern und gegebenenfalls entsprechende Bußgelder verhängen.“, teilt die KV mit.

Kreisbauernverband mahnt vor Plastik auf Äckern und Wiesen

Der Kreisbauernverband äußerte sich auf Anfrage unserer Zeitung aufgrund unzureichender Kenntnisse zum Vorgang nicht unmittelbar, übermittelt jedoch einige allgemeine Hinweise zur Sache:

„Plastik gehört nicht in die freie Landschaft und damit nicht auf Äcker und Wiesen. Das gilt auch für gebrauchte Stretch- und Silofolien, die Landwirte im Futterbau verwenden.“ Solche für Landwirte zur Futterkonservierung äußerst wichtigen Folien, seien ordnungsgemäß zu entsorgen. Die verschiedenen Möglichkeiten seien den Landwirten bekannt und würden regelmäßig genutzt.

Die Initiative Erntekunststoffe Recycling Deutschland (ERDE), organisiere mit Herstellern und Erstvertreibern der Kunststoffe bundesweit das Recycling von Agrarfolien. Damit würden bereits weit mehr als die Hälfte der in Deutschland verkauften Silo- und Stretchfolien gesammelt und stofflich wiederverwendet. Alternativ könnten die Folien über regionale Entsorgungsunternehmen und freie Händler zur thermischen Verwertung entsorgt werden.