Großeinsatz in Hilgert Auf Stromleitung gestürzter Baum verursacht Waldbrand Katrin Maue-Klaeser

Birgit Piehler 10.08.2026, 19:50 Uhr

i Der mit Wasserbehälter aufgerüstete Polizeihubschrauber fliegt die Brandstelle an. Birgit Piehler

Wegen eines Waldbrandes nahe der L307 bei Hilgert wurde am Montagnachmittag um 14.17 Uhr die Feuerwehr informiert. Polizei, Feuerwehren und Einsatzkräfte von DRK sowie Katastrophenhilfe waren unmittelbar im betroffenen Gebiet.

Wegen eines Waldbrandes nahe der L307 bei Hilgert wurde am Montagnachmittag um 14.17 Uhr die Feuerwehr informiert. Ursächlich hierfür war ein Baum, der vermutlich wegen des böigen Windes auf eine Stromleitung gefallen war. Hierbei sei Funkenflug entstanden, so erklärt Kreisfeuerwehrinspekteur des Westerwaldkreises Jens Weinriefer.







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