Nestfund bei Alpenrod Asiatische Hornisse wird wahrgenommen und gemeldet Birgit Piehler 08.10.2026, 15:00 Uhr

i Nur mit ganz besonderen Schutzanzügen kann man die Asiatische Hornisse bekämpfen, denn ihre Stiche kommen sogar durch die Feuerwehrbekleidung hindurch. Leonie Dewald

Im Oktober erreichen Nester der Asiatischen Hornisse die höchste Populationsdichte mit bis zu 5000 Individuen. Bei Alpenrod wurde kürzlich ein großes Nest gesichtet und von freiwilligen, speziell geschulten und ausgerüsteten Helfern entfernt.

Die Einwanderung der Asiatischen Hornisse, mit großem Ausbreitungspotenzial in Europa und Deutschland, stellt eine erhebliche Bedrohung für heimische Ökosysteme, insbesondere für Honigbienen und andere Bestäuber dar. Nun wurde ein außergewöhnlich großes Sekundär-Nest der Vespa velutina, wie ihr wissenschaftlicher Name lautet, im September zwischen Alpenrod und dem Ortsteil Dehlingen erfolgreich entfernt.







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