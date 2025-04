Für die Nominierung zum deutschen Coworking-Preis in der Kategorie „Newcomer des Jahres“ hat sich das Mogendorfer Unternehmen „Emma Workspace“ qualifiziert. Zur endgültigen Entscheidung und Preisverleihung, die am 15. Mai in Berlin stattfindet, wurden in verschiedenen Kategorien jeweils sechs Coworking Spaces aus ganz Deutschland nominiert.

„Wir haben auch eine Urkunde für die Nominierung bekommen.“ Jessica und Rickmer Hewicker freuen sich über das Dokument, das ihrem Coworking-Konzept bereits vorab bestätigt, dass „Emma“ mit einem vielversprechenden Start überzeugen konnte, der bereits außergewöhnliches Wachstumspotenzial und innovative Konzepte aufweise. In der genannten Kategorie „werden junge, dynamische Spaces ausgezeichnet, die frischen Wind in die Coworking-Landschaft bringen und bereits kurz nach ihrem Start einen Einfluss auf die Branche haben“, so heißt es in der Erklärung des Bundesverbandes für Coworking Spaces.

Coworking – eine Idee, die angenommen wird

Was genau ist eigentlich Coworking? Nach einer Idee, einst in den USA entstanden, finden heute Gebäude, in denen Firmen oder Selbstständige unabhängig voneinander oder (kreativ) zusammenarbeiten können, zunehmend Anklang. Hier können Räume kurz- oder langfristig angemietet werden. Menschen, die in Coworking Spaces arbeiten, bekommen hier ebenso nur einen Schreibtisch wie auch Einzel- oder Doppelbüros zur Verfügung gestellt, wo sie zusammen mit anderen Menschen arbeiten und netzwerken.

Und womit genau konnten Jessica und Rickmer Hewicker die Jury von ihrem Workspace überzeugen? Das Gebäude von „Emma“ ist auf dem Gelände einer ehemaligen Krugfabrik entstanden und bei guter Anbindung ruhig, beinahe idyllisch, im Westerwälder Mogendorf gelegen. – „Es ist das gesamte Konzept“, erklären die gelernte Speditionskauffrau und Betriebswirtin, zuständig für operative und administrative Aufgaben im Haus und der Maurermeister und Geschäftsführer. Neben einem modernen, durchdachten Gebäude, das einerseits mit sachlichen, schlichten Räumen, andererseits mit individuellen Feinheiten aufwartet, die für die unterschiedlichen Bedarfe flexibel handhabbar sind, bietet es andererseits eine warme Atmosphäre und viel Tageslicht.

i Das Bistro ist beinahe fertig, Betreiberin Burcin Spiekermann plant die Bewirtschaftung. Birgit Piehler

Das Besondere jedoch sei, so das Paar, dass das hausinterne Bistro kurz vor der Eröffnung stehe. Betreiben werde es ein angeschlossenes Cateringunternehmen. So können sich die Mieter, wenn sie nicht die Kaffeeküche zum Selbstzubereiten von Speisen nutzen, am Arbeitsort versorgen, ohne wegfahren zu müssen oder in größerem Rahmen catern. Und das mit sorgfältig ausgewählten „und auch gesunden Lebensmitteln“, wie Jessica Hewicker anmerkt.

Eine Lounge stehe außerdem zur Verfügung und ein gut ausgestatteter Sport- und Trainingsbereich mit dem Angebot von EMS- und Personaltraining, Fitness und Gesundheitsberatung durch einen der Langzeitmieter.

i Ein modernes, helles Gebäude ist auf dem Gelände der ehemaligen Krugfabrik und deren Gebäude entstanden. Birgit Piehler

Das im April 2024 eröffnete Haus hat bereits bei Unternehmen Anklang gefunden und wird regelmäßig gebucht. Möglich ist es, einen Arbeitsplatz (Schreibtisch) für nur einen Tag oder für länger, ein Einzel- oder Zweier-Büro zu mieten oder für Firmenmeetings komfortable Besprechungsräume ebenso wie größere, multifunktionale mit moderner Seminartechnik ausgestattete Seminarräume. Selbst an eine Dusche wurde gedacht. Ein Social-Media-Studio rundet das Raumangebot ab.

Dass das Unternehmerpaar viele Ideen und Herzblut in das Haus gesteckt und mehr als nur ein Coworking Space bieten möchte, ist bei der beinahe liebevollen Präsentation des Gebäudes zu spüren. So habe es auch bei der Ausgestaltung des Gebäudes eine Feng-Shui-Beratung hinzugezogen, um eine positive Arbeitsatmosphäre im Haus zu schaffen.

i Zu einem modernen Arbeitsbereich gehört heute auch ein Social-Media-Raum, der nach Bedarf gestaltet werden kann. Birgit Piehler

Auch jetzt, ein Jahr nach Inbetriebnahme, sind Jessica und Rickmer Hewicker längst nicht fertig damit, Ideen umzusetzen, die Emma zu einem besonderen Ort machen sollen. „Als Nächstes wollen wir im Außenbereich Sitzmöglichkeiten anbieten“, so Jessika Hewicker. Derzeit denke das Paar über dessen Gestaltung nach, während es gespannt auf den Tag der Preisverleihung wartet.

Das Gebäude

Als Rickmer Hewicker 2018 die Bauunternehmung Schlosser übernahm, war die Überlegung, wohin mit dem Unternehmen. Das schließlich erworbene Gelände war ausreichend groß, um den seinerzeit noch involvierten Senior Jörg Schlosser unmittelbar auf die Idee zu bringen, Büroräume auf dem Gelände zu schaffen und das Unternehmerpaar bei der Umsetzung zu unterstützen. Auf dem ehemaligen Gelände der Krugfabrik wurde nach dem Rückbau von Silos und Kamin, auch der ältere Teil des Produktionsgebäudes abgerissen. Der andere Teil des Gebäudes wurde entkernt, komplett saniert und mit der heutigen Optik, dem großen runden Fenster über dem Haupteingang versehen sowie sorgfältig und nachhaltig ausgebaut. Im Verlauf der Bauzeit wurde das Konzept dabei immer wieder verfeinert.