Betreuerin aus Nister Andrea Wisser ist vom Gericht bestellt, um zu helfen Birgit Piehler 15.01.2026, 19:00 Uhr

i Besprechung des weiteren Vorgehens, um die eigene Entscheidungsfähigkeit ihrer Betreuten wieder zu festigen, gehört zum Berufsalltag. Birgit Piehler

Berufliche Betreuer werden vom Gericht bestellt, um Menschen mit Einschränkungen oder gesundheitlichen oder psychischen Einschränkungen rechtlich beizustehen und ihre Angelegenheiten zu regeln. Betreuerin Andrea Wisser berichtet aus ihrem Beruf.

Sozialpädagogin Andrea Wisser hat sich nach beruflichen Schwerpunkten in der Verwaltung und als Einrichtungsleiterin entschlossen, in die Selbstständigkeit zu gehen und Berufsbetreuerin zu werden. Denn die Verwaltungsstrukturen ließen ihrer eigentlichen, sozialpädagogischen Arbeit mit Menschen wenig Spielraum.







