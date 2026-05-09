Rassismus-Posts auf Facebook Amtsgericht Montabaur: Geldstrafe wegen Volksverhetzung Birgit Piehler 09.05.2026, 07:00 Uhr

i Im Amtsgericht Montabaur musste sich die Angeklagte für Volksverhetzung verantworten. Birgit Piehler

Weil sich eine 67-jährige Frau volksverhetzend auf Facebook geäußert hat, musste sie sich vor dem Montabaurer Amtsgericht verantworten und erhielt eine Geldstrafe.

Für ihre volksverhetzenden Äußerungen, die eine 67-jährige Frau auf Facebook gepostet hat, musste sie sich nun vor dem Montabaurer Amtsgericht dafür verantworten. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete, sie habe den öffentlichen Frieden mit rassistischen Beschimpfungen gestört, um sich im Rahmen einer Diskussion der AfD Zerbst zur Rückführung von Flüchtlingen anzuschließen, und dabei in – hier nicht wörtlich wiedergegebener – unflätiger ...







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