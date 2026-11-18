Straße bei Höhr-Grenzhausen Ampelanlage soll Unfallschwerpunkt an L307 entschärfen Birgit Piehler 18.11.2026, 18:30 Uhr

i Nur kurz vor dem Ortstermin ist an der Kreuzung L307/ K117 wieder ein Unfall bei einem Abbiegemanöver passiert. Birgit Piehler

Die Einmündung der K117 auf die L307 zwischen Hilgert und Höhr-Grenzhausen ist Unfallschwerpunkt, wie sich kurz vor einem Ortstermin der Verkehrsbehörden erneut zeigte. Nun soll die gefährliche Stelle entschärft werden.

Als wäre es inszeniert gewesen, ereignete sich kurz vor dem Pressetermin der Vertreter der Verkehrsbehörde, des LBM, der Polizei sowie der Bürgermeister von Verbandsgemeinde und Stadt Höhr-Grenzhausen am Dienstag an der Kreuzung L307/K117 ein Unfall. „Der Klassiker“, wie alle Anwesenden nach den Erfahrungen der letzten Jahre bestätigen: Ein Abbieger von der L307 kollidierte mit einem aus Höhr-Grenzhausen kommenden Fahrzeug.







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