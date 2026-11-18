Die Einmündung der K117 auf die L307 zwischen Hilgert und Höhr-Grenzhausen ist Unfallschwerpunkt, wie sich kurz vor einem Ortstermin der Verkehrsbehörden erneut zeigte. Nun soll die gefährliche Stelle entschärft werden.
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Als wäre es inszeniert gewesen, ereignete sich kurz vor dem Pressetermin der Vertreter der Verkehrsbehörde, des LBM, der Polizei sowie der Bürgermeister von Verbandsgemeinde und Stadt Höhr-Grenzhausen am Dienstag an der Kreuzung L307/K117 ein Unfall. „Der Klassiker“, wie alle Anwesenden nach den Erfahrungen der letzten Jahre bestätigen: Ein Abbieger von der L307 kollidierte mit einem aus Höhr-Grenzhausen kommenden Fahrzeug.