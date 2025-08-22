Dass sich die Natur verändert, das bemerken auch die Imker. Sie haben neben dem Honigertrag längst eine weitere wichtige Aufgabe übernommen: den Bestäubern Raum und Schutz zu bieten. Die Imkerverbände informieren darüber.

Das Imkern ist eines der ältesten Handwerke. Doch während sich viele andere Handwerke im Laufe der Jahrhunderte stark verändert haben, ist dies in der Imkerei nur gering der Fall, denn hier bestimmen die Bienen und die Natur das Tun. Inzwischen wandelt sich aber auch die Natur. Das vernehmen die Imkerverbände und setzen sich damit auseinander.

Imker sind in Verbänden in Oberwesterwald und Unterwesterwald organisiert und zusammengeschlossen. Eine wichtige Funktion der Verbände sei neben dem Informationsaustausch und der Weiterbildung die Versicherung der Mitglieder im Deutschen Imkerbund (DIB) für ihre Völker gegen Diebstahl und bei Rechtsstreitigkeiten, erklärt Christoph Zimmermann-Wolf, Vorsitzender des Kreisimkerverbandes Unterwesterwald. „Manchmal organisieren die Ortsvereine auch gemeinsam das Besorgen von Futter und/oder Medizin gegen Varroa.“

i Großes Getümmel gut gelaunter Bienen, denn eine neue Königin (blauer Punkt) ist geschlüpft. Birgit Piehler

Zudem würden gemeinsam Auftritte bei lokalen Märkten organisiert, um mögliche neue Interessenten zu informieren, die Gemeinschaft nach außen zu vertreten und auch um zu werben – so beispielsweise auf der 500-Jahr-Feier in Arnshöfen oder auf dem Handwerkermarkt in Grenzau. Die gebührenpflichtige Mitgliedschaft ermögliche dies, ebenso die Möglichkeit, die auch allen Verbrauchern bekannten typischen Honiggläser zu nutzen, so ergänzt Ine Schmale, Vorsitzende des Kreisimkervereins Oberwesterwald. Wer nur für den Privatverbrauch zwei, drei Bienenvölker habe, könne beim Verband eine Honigschleuder ausleihen.

„So wichtig ist die Vereinsgeschichte eigentlich nicht“, sagt Zimmermann-Wolf, wichtiger seien vor allem die Aufgaben der Vereine und der Nutzen, den die Imker daraus gewinnen könnten „Das muss dienen und kein Eigenzweck sein.“ Die Ortsvereine bieten Imkerpaten und Anfängerkurse – auch online – und sind Ansprechpartner, denn die Biene hat zunehmend mehr Feinde.

i Christoph Zimmermann-Wolf, Vorsitzender des Kreisimkerverbandes UWW, stellt seine Bienen vor. Birgit Piehler

„Ein Problem ist“, so Zimmermann-Wolf, „dass manche Imker nicht in den Vereinen organisiert sind, manche noch nicht einmal ihre Völker beim Kreisveterinäramt anmelden. Dadurch können sich Bienenkrankheiten unkontrolliert verbreiten, wie der aktuelle Fall der Amerikanischen Faulbrut in der Pfalz zeigt.“ So sei der Austausch von Informationen nützlich, so wie derzeit beispielsweise die Sichtung der ersten Asiatischen Hornissen in Herschbach und Wirscheid.

„Dieses Jahr ist ein Wespenjahr“, warnt Ine Schmale zudem. Neben den Hornissen und Wespen bedrohe bekanntlich auch die Varroamilbe die Bienenvölker. Man müsse nicht immer die chemische Keule zur Bekämpfung einsetzen, dann es gebe auch biomechanische Möglichkeiten. Vor 70 Jahren sei das noch anders gewesen. Für wild lebende Bienenvölker gebe es zudem nur noch wenige freie Lebensräume, da es kaum mehr alte, abgestorbene Bäume und somit Baumhöhlen gebe. „Wir müssen was tun“, sagt Schmale, „uns um die Bienenvölker kümmern.“

i Hier leben, sehr idyllisch, die Bienen von Christoph Zimmermann-Wolf. Birgit Piehler

Wer Honig nicht nur für den Eigenbedarf herstelle, sondern auch verkaufen möchte, so Zimmermann-Wolf, der müsse sich dafür an die Honigverordnung der Imkerverbände halten, die besagt, dass der Honig nicht mehr als 18 Prozent Wasser enthalten darf, während die Deutsche Honigverordnung 20 Prozent als Oberwert angibt.

Auch werde die Güte des Honigs über die Verbände stichprobenartig kontrolliert und auf Wunsch auch zertifiziert. Dabei würden die Proben des Honigs nicht nur auf ihren Wassergehalt hin überprüft. Ebenso würden Zuckergehalt und Pollenarten festgestellt, was bei guter Qualität ein Zertifikat ermögliche, sowie bei besonderer Blütenherkunft eine entsprechende Deklaration des Honigs.

„Imkern ist eine spannende Tätigkeit.“

Christoph Zimmermann-Wolf, Vorsitzender des Kreisimkerverbandes UWW

Was den Imkernachwuchs betreffe, sei derzeit nicht mehr die Biene das Modetier, sondern das Huhn. Doch sei der Zeitaufwand für die Imkerei auch neben der Berufstätigkeit zu bewältigen. Es sei eben ein Hobby, das benötige etwas Zeit. Neben der Unterstützung, die Anfänger von den Vereinen erhalten, kann der Vorsitzende nur sagen: „Imkern ist eine spannende Tätigkeit“, weil man die Tiere dabei stets beobachte und erforsche.

Infos zu den Verbänden

Es gibt sechs Ortsvereine im OWW und drei Ortsvereine im UWW. Die beiden Kreisimkerverbände Ober- und Unterwesterwald bilden zusammen mit dem Kreisimkerverband Rhein-Lahn den Imkerverband Nassau auf der Landesebene. Der Kopf des Ganzen auf Bundesebene ist der Deutsche Imkerbund (D.I.B.).

Der Kreisverband Unterwesterwald zählt derzeit 165 Mitglieder, die sich um 1082 Bienenvölker kümmern. Im OWW sind 268 Imker mit 1708 Völkern gemeldet.

Anfang 2026 werden beide Verbände aus praktischen Gründen zusammengeschlossen, sodass für die ohnehin bereits gemeinsame Durchführung von Winterschulungen, Anfängerschulungen, Ausflügen und Repräsentation des Imkerwesens nur noch ein Vorstand gebraucht wird.

Die Ortsvereine wollen praktisch beraten und durch Erfahrungsaustausch bei Problemen helfen. Zum Informationsaustausch findet monatlich in Montabaur ein Stammtisch statt am zweiten Dienstag in Monat um 19.30 Uhr im Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum. bp