Zeitgemäße Ideen und Konzepte sollen laut Betreiber im neuen Seniorenzentrum in Höhr-Grenzhausen umgesetzt werden Altenheim im klassischen Sinne verändert sich: Zeitgemäße Ideen für Seniorenzentrum in Höhr-Grenzhausen 13.10.2024, 20:00 Uhr

i Die persönlichen Apartments locken mit entspannter Atmosphäre. Birgit Piehler. Birgit Piehler

Höhr-Grenzhausen. Eine Generation wird alt, die sich, wie die junge Generation auch, von den vorangegangenen unterscheidet, andere Eigenschaften und Bedürfnisse mitbringt.

Längst müssen Senioren nicht, wie einstmals im Bauernstübchen, auf Säcken oder in der Kiste schlafen, oder werden einfach in ein Heim „gesteckt“ und nur noch verwaltet. Schon in den vergangenen Jahren hat sich der Umgang im Seniorenbereich deutlich zum Positiven verändert, Einrichtungen sind nicht nur einfach und zweckmäßig ausgestattet.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen