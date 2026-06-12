Fachwerkhaus gerettet Alte Kellerei in Montabaur zu neuem Leben erweckt 12.06.2026, 16:00 Uhr

i Architekt Jörg Orthey vor einer Sitzecke auf dem Treppenaufgang zum Zugang zu einer der neu entstandenen Wohnungen. Birgit Piehler

Bis beinahe zur Verzweiflung kämpfte sich der Architekt Jörg Orthey durch das hochsanierungsbedürftige Gebäude, spielte mit dem Gedanken an Abriss. Doch sein Durchhaltevermögen machte die Alte Kellerei in Montabaur zu einem baulichen Schmuckstück.

Eine unendliche Geschichte schien es für Jörg Orthey zu werden, doch „was lange währt, wird endlich gut“. So scheint es auch für das 700 Jahre alte Fachwerkhaus in der Montabaurer Judengasse zu sein. Die „Alte Kellerei“ ist eines der ältesten Wohnhäuser und bedeutendes Baudenkmal in Montabaur.







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