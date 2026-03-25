Viel Betrieb in den Wäldern
Alles trifft sich auf der Montabaurer Höhe
Blick im vergangenen Herbst in Richtung Alarmstange vom Wanderweg auf die Montabaurer Höhe von Hillscheid aus.
Blick im vergangenen Herbst in Richtung Alarmstange vom Wanderweg auf die Montabaurer Höhe von Hillscheid aus.
Birgit Piehler

Die Montabaurer Höhe lockt viele Spaziergänger, Wanderer – teils mit Hunden – aber auch Radfahrer und Reiter an die frische Luft. Häufig ist viel los in den Wäldern. Unsere Zeitung hat das Forstamt gefragt, worauf man Rücksicht nehmen sollte.

Lesezeit 3 Minuten
Im Neuhäuseler Forstamt macht sich Frühlingsstimmung breit. Fensterputzer verschaffen den Mitarbeitern einen klaren Blick nach draußen, wo sich mit der beginnenden Vegetationsperiode bereits viele Aufgaben anbahnen. So geht es auch für viele Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer spätestens an den Wochenenden vermehrt wieder auf die Wanderwege der Montabaurer Höhe.

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