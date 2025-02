Wissen gegen Populismus Aktionswoche gegen Rassismus schafft neue Blickwinkel 14.02.2025, 06:00 Uhr

i In verschiedenen Planspielen zu Zivilcourage, "Fake News" und Populismus konnten die Schüler sich selbst ausprobieren, welchen Einfluss sie selbst auf das Geschehen haben - positiv wie auch negativ . Birgit Piehler

Mit einer Aktionswoche gegen Rassismus stellte sich die Berufsbildende Schule in Montabaur zu hochaktuellen Themen auf und brachte die Schüler miteinander ins Gespräch.

Mit der 1. Aktionswoche gegen Rassismus griff die Berufsbildende Schule (BBS) in Montabaur all das auf, was die Menschen derzeit ganz besonders bewegt und bot den Schülern eine Reihe von Möglichkeiten, sich zu äußern, zu fragen und zu erfahren. Mit Erfolg, denn die Resonanz der Schüler war durchweg positiv.

