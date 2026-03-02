Freie-Bewerberin im Porträt Adomeit: Es muss um mehr Austausch und Ziele gehen Birgit Piehler 02.03.2026, 19:00 Uhr

i Angela Adomeit in ihrem Büro in ihrer Logopädischen Praxis. Von hier aus "steuert" sie Arbeit Politik, Ehrenamt und auch schon mal Familie. Birgit Piehler

Angela Adomeit ist zwar noch nicht lange in der Regionalpolitik aktiv, doch umso länger beobachtete sie schon die Wirkung politischer Entscheidungen, die sie für häufig ideologisch und gesteuert den Bürgern gegenüber hält.

Angela Adomeit geht für die Freien Wähler in ihrem Wahlkreis 6 (Montabaur) am 22. März bei der Landtagswahl ins Rennen. Die 52-Jährige lebt seit 1993 im Westerwald und stellt unserer Zeitung in einem Gespräch vor, was sie sich auf die Agenda für ihren möglichen, weiteren politischen Weg im Landtag geschrieben hat.







