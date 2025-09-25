Neubau bei Höhr-Grenzhausen A48-Brücke: Verwaltung baut auf bessere Koordination 25.09.2025, 09:10 Uhr

i Schon im Sommer gab es zähen Verkehrsfluss auf der A48 bei Höhr-Grenzhausen aufgrund von Brückenarbeiten. Birgit Piehler

Lang erwartet ist die Entlastung, die mit der neuen Brücke über die A48 einhergehen soll. Doch bis dahin sind Pendler und Nutzer in und um Höhr-Grenzhausen, vor allem in Stoßzeiten, noch der eingeschränkten Nutzbarkeit des Brückenbauwerks ausgesetzt.

Zum Bau einer Behelfsbrücke über die Autobahn an der Zufahrt Höhr-Grenzhausen sind temporäre Vollsperrungen der A48 nicht vermeidbar. In dieser Zeit wird es auch auf dem Behelfsbauwerk Verkehrsbeeinträchtigungen geben: wegen der Verengung der beiden Fahrstreifen und eines Fußgängerüberweges.







Artikel teilen

Artikel teilen