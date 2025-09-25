Lang erwartet ist die Entlastung, die mit der neuen Brücke über die A48 einhergehen soll. Doch bis dahin sind Pendler und Nutzer in und um Höhr-Grenzhausen, vor allem in Stoßzeiten, noch der eingeschränkten Nutzbarkeit des Brückenbauwerks ausgesetzt.
Zum Bau einer Behelfsbrücke über die Autobahn an der Zufahrt Höhr-Grenzhausen sind temporäre Vollsperrungen der A48 nicht vermeidbar. In dieser Zeit wird es auch auf dem Behelfsbauwerk Verkehrsbeeinträchtigungen geben: wegen der Verengung der beiden Fahrstreifen und eines Fußgängerüberweges.